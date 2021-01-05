港股格局：黃偉豪不建議追入內地電訊股

紐交所最新公布未擬執行3家中國電信營運商的除牌計劃，帶動相關股份急漲5%至8%不等。

中薇證券研究部董事黃偉豪指，雖然除牌負面因素消除可令中資電訊股短線有所反彈，但美資依然不可買入個別中資股，且中美關係發展始終難以估計。在美國候任總統拜登正式上任前，不排除華府再有針對中資股動作，投資者宜續抱戒心。

他續稱，投資者不一定要避開所有被美國針對的股份，如果公司業務前景理想，仍具投資價值。就中資電訊股而言，前景不至於太差，但亦欠缺高速增長動力，投資者現階段再追入的值博空間不高。

他補充，這兩日有較多公司進行配股集資，但不代表港股已見頂，因現時市場資金依然充裕並具承接力，短期可觀察恒指能否守穩兩萬七關，守穩後有望上試兩萬八水平。

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