港股格局：黃子燊指炒作中資電訊股等於賭博

晉裕環球資產管理投資研究部高級投資分析師黃子燊表示不會看淡後市，恒指周一(4日)氣勢強勁，預料1月阻力位為28,000點，支持位為26,500點，12個月目標價可達29,200點。

他認為若市場氣氛良好，疫情有好轉及確診數字清零，指數將更見樂觀。他指現時大市已反映拜登當選的消息，如中美新能源股及光伏股在12月上升不少，市場主要觀望其上任後的新狀況及政策。

至於紐交所今早(5日)宣布取消將三家中資電訊股除牌，股價隨即反彈，中移動最高升逾7%。他勸喻投資者可免則免，盡量避開股份，股份本來不屬於高增長板塊，長遠基本面及行業發展不算吸引，市場純粹借消息炒作，股份偏向投機性操作。

另方面，股份與政治掛鈎，政治及中美關係根本無從預測，並且變化多端，他指投資者向政治消息下注，趁壞消息買入博股份反彈，與「買大細」無分別。

今有生物科技公司宣布配股，他認為並不代表股份見頂，尤其生物科技股特別需要資金投資本業，惟之後股價會否反彈，則要視乎企業本身基本面、配股用途、市場如何理解配股消息等。

--------------------------

銀行落雨收遮！點算好？

持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020