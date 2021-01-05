聯通及中電信：紐交所不再針對公司在美國退市 密切關注進展

紐交所監管部門將繼續評估該行政命令(如該公司日期為2020年11月13日及2021年1月4日之公告所述)對公司及其持續上市地位的適用性。

該公司將繼續密切關注相關事項進展，並將按照香港聯交所證券上市規則及適用法律適時發布進一步的公告。

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