聯通及中電信：紐交所不再針對公司在美國退市 密切關注進展
2021年01月05日 12:18
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（中新社圖片）
中國聯通(00762)公布，注意到紐約證交所已經更新其先前的決定，並於2021年1月4日(美國東部標準時間)在其網站登載另一則公告指，根據紐交所與有關監管機構所作的進一步諮詢，紐交所監管部門不再打算推進針對3家發行人之證券(包括該公司之美國預託證券)之下市行動，而目前公司將繼續在紐交上市交易。
紐交所監管部門將繼續評估該行政命令(如該公司日期為2020年11月13日及2021年1月4日之公告所述)對公司及其持續上市地位的適用性。
該公司將繼續密切關注相關事項進展，並將按照香港聯交所證券上市規則及適用法律適時發布進一步的公告。
此外，中國電信(00728)亦發公告表示收到紐約證交所的通知，紐交所已經更新其決定，該所監管部門不再打算推進對三家發行人之證券之下市程序，包括該公司之美國存託股份。該公司將繼續密切關注相關事項的進展。
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