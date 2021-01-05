疫後部署：日本熊本縣將與阿里巴巴簽署合作協議

日媒報道，日本熊本縣知事蒲島郁夫昨(4日)宣布，該縣近期將與阿里巴巴集團的日本法人在旅遊商品開發等觀光領域簽署合作協議。據報，簽屬合作協議後，熊本縣政府將在阿里巴巴集團旗下旅遊網站「飛豬」上，推出吸引遊客前往縣內景點的活動，另也計劃活用備受內地民眾青睞、該縣吉祥物「熊本熊」（Kumamon）。

他強調，與阿里巴巴合作，將有助於振興熊本縣的經濟，因着眼於疫後部署，故決定提前預先簽署協議。

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