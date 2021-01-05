印尼網約車巨頭Gojek擬與Tokopedia合併　估值1404億元

外媒引述知情人士透露，印尼網約車和支付巨頭Gojek正在展開深入討論，擬與當地電子商務先驅PT Tokopedia合併並計劃實體上市。

合併後，該實體將成為一家印尼互聯網巨頭，總估值將超過180億美元(約1,404億港元)，業務涵蓋網約車、付款、網絡購物和速遞等。

據悉，兩家印尼初創企業已簽署了詳細的條款書，雙方都認為合併會產生協同效應，期望在未來幾個月內完成交易。

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