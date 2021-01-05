【專家點評】梁彥穎：金價有望再戰2000美元關

去年底中國與歐盟共同宣布達成投資協定。根據有關協定，中國將禁止強迫外國公司進行技術轉讓，並承諾在補貼方面更加透明，還將禁止國有企業歧視外國投資者。此外，中國將向歐盟企業開放製造業，以及建築、廣告、航空運輸和電信行業，並在一定程度上開放雲計算。

短期內，中國企業將面對歐洲公司競爭的壓力，但從長遠經濟學角度來看，中國除了能獲得穩定的歐洲投資資金外，還可以打破美國的經濟封鎖，獲取歐洲技術輸入的補充。正因如此，等待美國新總統如何應對，正如昨晚(4日)標普500期貨大上大落，何去何從實暫難預測，且在1月16日前把高位上移至3,800點，低位則維持在3,650點。

恒指期貨方面，經過昨晚美指大波動後仍能企穩，大市應有動力挑戰高點。初步有機挑戰28,000點，投資者可考慮買入期指。但若無對沖，可以收市低於26,700為止蝕位。牛跨在月頭短時間之內很難平倉，所以建議直接投資認購期權，等待期指上升突破，才考慮套利或建立零成本牛跨。

澳元兌美元匯價已升穿0.7700，短期之內0.7800應是阻力位。因此，投資者可趁澳元上衝時套利。若澳元回調至0.7550水平，投資者可再買入澳元等待另一升幅。

金價亦已突破每安士1,940美元，相信再橫行整固一段時間後，有機會慢慢再次挑戰上次每安士2,000美元高位。另一方面，強大支持位要到每安士1,800美元才出現，投資者要小心上落波幅。若完全未持有，保守投資者可等待每安士1,835美元買入。

上古亞洲財富策劃及管理總監 梁彥穎

註：以上意見基於眾多假設，讀者絕不應倚賴本文內容作出任何法律或投資安排。

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