美國大選：近200家美企CEO致函國會　要求認證拜登勝選結果

在美國總統特朗普企圖推翻美國大選結果之際，已有近200名美國大企業CEO致函美國國會，要求美國會認證美國總統當選人拜登的選舉人團勝選結果。

美媒報道，近200名美國大企業CEO聯合簽署一封信函，由紐約市商業領袖和最大僱主的非營利組織「紐約市夥伴關係(Partnership for New York City)」為代表於周一(4日)致函給美國國會，敦促國會認證拜登的選舉人團勝選結果。

信件內容指出，阻撓或拖延此一進程的企圖與美國民主制度的基本信條背道而馳，並認為在應對現代歷史上最嚴重的衞生和經濟危機的時刻，正式選出的領導人應該得到所有美國人的尊重和兩黨的支持。

美國國會將於明(6日)認可選舉人團投票結果，但特朗普訴諸群眾，呼籲支持者上街抗議選舉結果，為避免發生暴力衝突，據講國民兵已奉召進駐華府。

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