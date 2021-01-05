「華爾街之狼」警告：美股將上演大屠殺…

元旦後首個交易日，美股出師不利，低收作結。外媒引述對沖基金大鱷、綽號「華爾街之狼」的艾肯(Carl Icahn)警告，美股恐在某個時間點大幅下跌，市場的「瘋狂升勢」，總是會以戲劇性的結局告終。

美媒引述艾肯表示，過去見過很多價格錯估的股票瘋狂漲情況，其中一個共通點是遲早會撞牆，陷入大幅且痛苦的修正；另一個共通點是大家總是說「這次情況不一樣」，結果往往事與願違。他拒絕透露其持倉細節，但強調已很好地進行對沖。

儘管新冠肺炎疫情重挫全球經濟，但去年美股標普500指數仍升16%，個別科技股更迭創新高。美股快速升勢令估值不斷膨脹，令一些華爾街策略師對近期走勢保持警惕。外媒引述摩根士丹利策略師Mike Wilson近日表示，美股下挫的時機已經成熟。

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