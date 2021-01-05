新股專輯：傳嗶哩嗶哩短期內申請在港第二上市　籌156億元

中國影片平台嗶哩嗶哩(美股：BILI，簡稱B站)計劃來港第二上市，外媒報道指，該公司擬本周或下周向聯交所提交上市申請，計劃集資逾20億美元(約156億港元)，較去年傳出集資10億至15億美元(約78億至117億港元)增加33.33%至1倍。

受限於港交所規定第二上市股份須在合資格交易所作主要上市，並要在最少2個完整會計年度保持良好合規紀錄，2018年3月28日才於美國納斯達克市場掛牌的嗶哩嗶哩，最快只能在首季末來港上市。

嗶哩嗶哩周一(4日)收市漲10.52%，報94.74美元，市值達327.26億美元。

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