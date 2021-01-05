TrendForce調研：今年全球智能手機產量料升9%　華為排名將降至…

市場研究機構TrendForce發表報告，預測2021年全球智能手機產量將升9%，各大廠家的市佔率方面，因華為出售榮耀品牌後及受美國禁令影響，預期其排名將由去年的第3位跌至第7位。

報告顯示，2020全球智能手機市場受到疫情衝擊，全年生產量僅12.5億部，按年下滑11%，為歷年來最大衰退幅度。全球六大品牌排名依序為三星、蘋果公司、華為、小米、OPPO及Vivo，與2019年度相比，最大差異為華為市佔率的變化。

報告稱，今年初起榮耀(Honor)正式自華為分拆出來。新榮耀的成立使多年經營的榮耀品牌得以續存，但能夠吸引消費者的購買力仍待觀察。此外，假設華為禁令被解除，則將與新榮耀形成競爭，屆時華為將難以回復到昔日的市佔率。

展望2021年，報告預期全球智能手機產業可望隨着日趨穩定的生活形態而復甦，透過周期性的換機及新興市場的需求支撐，預估全年生產總量將按年回升9%，至13.6億部。華為的排名將受美國禁令與出售榮耀事件影響，排名料跌至第7位。

基於現況，TrendForce預估2021年全球前六席次依序為三星、蘋果公司、小米、OPPO、Vivo以及深圳傳音(Transsion)，6大品牌將涵蓋全球近80%市佔率，然疫情與國際局勢的不確定性，加上晶圓代工產能緊缺，該產業未來走向仍存變數。

5G方面，報告指2020年受益於中國政府積極推動5G商業化帶動，全年5G智能手機生產總量約達2.4億部，滲透率19%。其中中國品牌佔約六成市場份額。2021年5G將是市場的主要話題，隨着各國陸續恢復5G建設，移動處理器廠商相繼推出中低階5G晶片，預估全球5G智能手機生產總量約5億部，滲透率將加快增長至37%。

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