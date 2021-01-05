2021年樓市展望：第一太平戴維斯料零售舖租將再跌2至5%

第一太平戴維斯發布2020年第4季零售租賃報告指出，受到第4波疫情影響，加上租賃市場仍然淡靜，去年第4季的零售租金再錄跌幅，一線街舖及主要商場的基本租金按季下跌5.9%，一線大街例如中環皇后大道中及銅鑼灣波斯富街，近期的空置率高達20%。

該行續稱，業主目前已普遍接受了市場現實情況，近期租賃成交中甚至包括不計底租、只按租戶營業額而收取分成租金，租約期為12個月的個案。由於主要購物區及大部分商場的空置率都較前急升，市場上出現了較多如6個月的短期租約。

大街方面，業主亦較願意租予本地食肆，雖然其門面或不高檔，但至少租戶能準時交租。部分業主嘗試把舖位拆細分租，但市場興趣不大。

該行香港研究及顧問諮詢部主管盛世民指出，本港零售租金在今年上半年將繼續下探，但預料在農曆新年過後，租賃活動將會增加，及至2022年市場才會出現較明顯的復甦。

該行預期，零售市場若要重拾起色，旅遊業的復甦是關鍵，預料一線街舖及商場的租金在今年將會續跌2至5%，一線街舖的租金在2022年反彈7至10%，至2023年再上升20至23%。商場在2022至2023年期間的租金亦會上升，按年增幅介乎5至10%。

--------------------------

銀行落雨收遮！點算好？

持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020