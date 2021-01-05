二手成交：栢慧豪園兩房賣590萬　低市價3%

中原馬斯力表示，踏入新一年，天水圍二手市受惠於屯赤隧道通車，睇樓量急升3成。栢慧豪園本月短短5日錄得4宗成交，已經超越上月全月3宗，栢慧豪園6座高層A室，實用面積494方呎，兩房間隔，叫價620萬元，累減30萬元，新近以590萬元沽出，呎價11,943元，低市價約3%。

馬氏表示，新買家為區內分支家庭，原業主則於2008年2月200.4萬元一手買入，最近已購入新樓換樓，減價30萬元至略低於市價賣出單位，帳面仍獲利389.6萬元或約1.9倍。

--------------------------

銀行落雨收遮！點算好？

持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020