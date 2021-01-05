保誠推升級版「危疾加護保III」　涵蓋傳染病及意外受傷

疫情提高公眾健康意識，保誠推出升級版旗艦產品「危疾加護保III」，若客戶因身體狀況需入住深切治療病房連續3日或以上，即使原因為危疾範疇以外，包括傳染病或意外引致的受傷，此計劃亦會支付保障。

保誠首席客戶及市場拓展總監吳詩雅表示，據統計，2018年香港新增癌症個案達34,028 宗，較前一年上升2.9%，更創下歷史新高，平均每日有93人確診患上癌症。

她續指，以觀察所見，千禧世代似乎較年長人士更注重健康與保健，但令人憂慮的是，20至44歲罹患癌症的人數在10年間上升接近15%。

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