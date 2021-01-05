異動板塊：乳品股全線升 蒙牛創新高 中國聖牧漲12%
2021年01月05日 14:05
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（Getty Images圖片）
港股的乳製品板塊短線抽高，蒙牛乳業(02319)即市高位51元，乃歷史新高；現報50.75元，升逾6%。中國聖牧(01432)漲12%；原生態牧業(01431)漲5.2%；中國飛鶴(06186)漲3.29%破頂；莊園牧場(01533)亦升3.35%；澳優(01717)、現代牧業(01117)及中地乳業(01492)升幅介乎0.46至2.65%。(板塊追蹤：https://bit.ly/3hHbx4G )
隨着內地推進乳製品政策，內地行業龍頭伊利表示，公司基礎白奶有不到5%的提價，主要因原奶成本上漲的壓力，具體經營計劃將在年報中披露。
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