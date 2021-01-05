新冠肺炎：日本豐洲2021藍鰭吞拿首競冷清　成交價跌近九成

疫下日本漁業及餐飲業大受打擊。

日本東京豐洲市場今(5日)舉行2021年度藍鰭吞拿第一場競標活動，一條重達208.4公斤的藍鰭吞拿以2,084萬日圓(約156萬港元)售出，成交價僅及去年的近十分之一，反映疫下限聚禁令和經濟蕭條，對漁業及餐飲業造成的巨大打擊。

據外媒報道，這條藍鰭吞拿最終由藍鰭吞拿大型批發商「山幸」得標，但成交價較2020年首條藍鰭吞拿成交價1.932億日圓(約1,500萬元)低近90%。

過去2年，日本首次藍鰭吞拿競標的最高成交價，皆是由經營壽司連鎖餐廳「Sushizanmai」的營運商Kiyomura Corp投得，2019年曾創下3.336億日圓(約2,500萬港元)的天價成交。

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