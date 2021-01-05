小心！拜登「登基日」恐是股災來臨之時...

外國傳媒報道，2020年臨近尾聲之際，拜登成為美國總統的前景提振了新興市場股票好友，惟他1月20日宣誓就職之時，可能就是升勢崩潰之日。

2020年，MSCI新興市場指數經歷了劇烈震盪的一年，先是遭遇了2008年金融危機以來最嚴重的拋售，然後又迎來了十年以來第2大年度漲幅，估值創出歷史新高。不過，新冠肺炎疫情的反撲和開發中國家不平衡的經濟復甦，加劇了人們對升勢不可持續的擔憂。

曾準確預見到過往跌勢的技術形態表明，升勢可能還會持續一段時間，MSCI新興市場指數的技術圖形仍未達到表現見頂時的水平。不過，該指標當前的水平和那些觸發點之間的差距很小，可能只要幾天的上漲就能達到。

這意味到拜登宣誓就職時，股票可能已經進入超買、過熱的區域。巧合的是，1月份第3周，也是新興市場投資者通常會停下來評估新年前景的時候。

--------------------------

銀行落雨收遮！點算好？

持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020