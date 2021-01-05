SAVANNAH連平台單位賣1123.65萬　近年三房戶次低

利嘉閣黃嘉仁稱，將軍澳SAVANNAH第5座一個特色單位，實用面積約690方呎，套三房間隔，連89方呎平台，望內園景，由2019年7月開始放盤，原業主開價1,180萬元，經議價後減價56.35萬元或約4.8%，終以1,123.65萬元沽出，呎價約16,285元，成交價為近1年三房單位的次低。

據悉，原業主於2016年11月以約939萬元購入上述單位，持貨4年轉手帳面獲利約184.65萬元，物業升值近20%。

屋苑現有約59個單位放售，叫價由630萬元起。

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