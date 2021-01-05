在在需財？內房推「0元購」舖 分10年向退還交易款項

近日內地網絡上見到有內地房企推出商舖「0元購」的宣傳活動，聲稱0元搶商舖，預期收益每年10%，10年可回本。內地傳媒報道，恒大集團確認了相關消息。

報道引述恒大表示，自1月1日起至31日，購買該集團旗下項目商舖的全款客戶，將在2022年開始獲每年返還購房總金額的10%，分10年返還客戶的所有購舖款項，返還期間正常簽訂網簽合約，並按時辦理房產證，房屋所有權歸購房者所有。

據報，包括恒大湖南公司、江西公司、重慶公司在內的多地公司均在推銷商舖「0元購」的活動。報道引述恒大指，目前的確有部分商舖在做「0元購」的活動，但此次推出的項目都在較偏遠的地方。

商業資產對該集團來說屬於非核心資產，採取促銷措施出售可盡快回籠資金，透過活化存量資產進一步降低負債。目前該集團的核心業務包括地產、新能源汽車、旅遊和健康。

值得注意的是，如今房企普遍面臨內地監管的「三道紅線」的要求。「三道紅線」是指監管部門將對房企按照「紅、橙、黃、綠」四檔管理，並據此設置「三條紅線」：包括剔除預收款後的資產負債率大於70%；淨負債率大於100%；現金短債比率小於1倍，若同時踩中這三條紅線的房企，將被標記為紅檔，以此類推。

在監管調控趨嚴下，房企的資金需求之大，可以想見！繼商舖「0元購」，會否出現住宅「0元購」，不妨拭目以待！

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