天氣因素疊加中國需求欣　全球農產品期貨價格看漲

新年伊始，農產品期貨如大豆、玉米和小麥期貨價格普遍做好，價格升至6年新高，主要受惠美元弱勢，以及中國內地需求復甦所帶動。另乾旱天氣威脅南美產量，亦帶動了市場氣氛。

雖然阿根廷的大豆工人結束罷工，多少緩解了一些供應擔憂，但這個全球最大的大豆產品出口國降水稀少，令人擔憂產量前景。外媒引述氣象預報機構Maxar表示，阿根廷幾個地區的乾旱狀況本周將繼續，巴西某些地區的乾旱亦將加劇。

報道引述德國商業銀行分析師表示，隨着2021年開始，對南美欠缺收成的擔憂，以及來自中國內地的強勁需求，正推升大豆和玉米價格表現。

芝加哥期貨交易所交投最活躍的大豆期貨繼上周創自6年多來首次突破13美元大關後，近日進一步上升至每蒲式耳13.495美元；玉米期貨價格連續15個交易日上升，是過去60年有記錄以來最長升浪；小麥價格亦升至2014年12月以來最高水平。在巴黎的泛歐交易所，油菜籽期貨升至近4年高點，制粉小麥價格達到2018年8月以來最高。

阿根廷已暫停了玉米出口許可，以確保本土有足夠的飼料供應。

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