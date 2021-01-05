調查：面對危機　僅14%港人對個人財務感信心及保障

保險公司信諾調查結果顯示，儘管港人在疫情期間擔心個人健康，但經濟財務問題仍是主要壓力來源，僅14%香港受訪者表示面對緊急情況或失業時，對其個人財務感到有信心及保障。信諾東南亞地區部及區域健康方案主管及行政總裁Julian Mengual表示，新冠肺炎肆虐對各行各業的港人帶來經濟衝擊，個人財務狀況及長遠財政保障繼續受負面影響。

信諾集團旗下信諾香港推出「信諾DIY隨意保」，客戶可根據個人需要，從7種保障選項中選擇並自行組合。根據購買的保障組合，客戶可享高達30%保費折扣。投保可於網上完成申請，保障選項包括，基本門診保障、門診手術保障、附加門診保障、牙科保障、意外保障、癌症保障及眼科保障。

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