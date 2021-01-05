中國經濟：國企違約率攀升　德銀料政策焦點將重回去槓桿

為降低企業債務風險，近幾年內地當局實施去槓桿政策，但隨着中美貿易戰和新冠肺炎疫情爆發，內地暫緩了去槓桿措施。可去年第4季，內地爆出國企違約潮，揭示債務問題趨嚴重。外電引述德意志銀行的專家預計，今年去槓桿將再次成為當局的施政重點。

美媒引述德銀亞太區首席經濟學家兼研究部主管Michael Spencer指出，過去幾個月，市場關注內地企業違約率上升的問題，預計內地今年的政策目標，將明確回歸去槓桿措施，未來地方政府和國企的信用環境或趨緊縮。

他認為，中企違約率還會再上升，市場愈來愈關注內地整體信貸風險，但這也可能讓內地的貸款環境更健康。畢竟內地需要更明智的貸款方式、更嚴格的信貸紀律，公司也需要更多市場紀律。

他警告，內地經濟的增長動力正在減弱，但在去年的比較基數較低之下，估計今年全年國內生產總值(GDP)將增長5.8%。他預計，要到今年第3季，接種疫苗的人數才會足夠到得以放寬社交距離規定，這讓內地至少需要在今年上半年將經濟重點轉向內需，出口在下半年將復甦。

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