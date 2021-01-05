業主移民急讓！荃德花園兩房戶低市價7%沽

二手樓價回落，吸引用家加快入市。中原楊琦睿表示，荃灣荃德花園新一年開始短短5天，屋苑火速錄得3宗成交，已經追平上月全月成交量。其中A座低層H室，實用面積306方呎，兩房間隔，享園景，原業主計劃移民，最近以445萬港元放盤，稍低於市價，迅速吸引一名上車客睇樓並即場洽購，經議價後，最終以425萬元成交，呎價13,889元，較同類單位低約7%。

據了解，原業主於2012年9月以228萬元買入單位，持貨約8年，帳面獲利197萬元，單位升值約86%。

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