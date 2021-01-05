【市後重點睇】日圓升破103關　道期偏軟

美匯指數低見89.69；港匯處7.7525；離岸人民幣(CNH)高見6.4118，最新報6.4397；美元兌日圓報102.9，跌穿103水平；歐元企1.2271；英鎊見1.3608。金價報1,943美元。油價個別發展，布油報51.05美元，紐油處47.65美元。道指期貨跌91點。

●市後關注點

-23:00 美國12月ISM製造業採購經理指數(PMI)

●報告料今年全球智能手機產量升9%，華為將跌落第7位。

●紐交所未擬執行除牌計劃，3大中資電訊股股價急飆。

-聯通及中電信：紐交所不再針對公司在美國退市，密切關注進展。

●印尼網約車巨頭Gojek擬與Tokopedia合併，估值1,404億元。

●菲律賓12月通脹意外升至3.5%，2019年2月最高。

●Haven獲三大股東加持都爛尾？揭示美國醫保深層次問題。

●摩通12月全球製造業PMI維持53.8，33個月高位。

●瑞銀：疫苗若奏效，油價可衝高，標指挑戰3,900點。

●2021年韋恩「10大驚奇」：標普500暴瀉20%後再彈至4,500。

●華爾街好友：道指短期或回吐5%至10%，年內有望挑戰35,000點。

●傳摩通正與招行洽談，擬成立理財合資公司。

●富時羅素：全球股票指數周四起剔除中芯及聯通。

●亞幣升值潮：新台幣匯價再創23年半新高。

●摩通：比特幣長遠具有進一步升值潛力，上望14.6萬美元。

●中國經濟：

-長江經濟帶經濟總量佔全國比重增至46.6%。

-深圳出台加快智慧城市和數碼政府建設意見。

-國企違約率攀升，德銀料政策焦點將重回去槓桿。

-去年8成內地大城市住宅租金下滑，杭州表現最差。

●新股專輯：傳嗶哩嗶哩短期內申請在港第二上市，籌156億元。

●2021年樓市展望：第一太平戴維斯料零售舖租將再跌2至5%。

●調查：面對危機僅14%港人對個人財務感信心及保障。

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