【產經直播】港股成交增有咩啟示？

2021年01月05日 16:29
  • 東網電視
    更多新聞短片
    在港交所(00388)、騰訊(00700)和中國移動(00941)帶動下，港股周二(5日)先跌後升，高見27,690點，收市報27,649點，升177點，成交突破2,000億元。成交暢旺，對後市有咩啟示？
    三大中資電訊股有喜訊，中國移動(00941)、聯通(00762)及中電信(00728)的ADR暫毋須被紐交所除牌，有貨繼續持有？定趁彈走人？
    SaaS股最近表現亮麗，微盟(02013)近日重拾升勢，並連番破頂，短期可否再上望？
    同屬SaaS股的新紐科技(09600)將於周三(6日)首掛，一手中籤16%，有貨勿心急出貨？無貨想追入吼邊個位？
    內需股農夫山泉(09633)和藍月亮(06993)股價走勢強勁，無貨再追風險高？
    《東網Money 18》找來艾德證券期貨聯席董事陳政深為大家逐一分析，歡迎網民加入討論及發問！詳情請click入以下連結度睇啦！
    1.《on.cc 東網／東方日報》facebook專頁：
    https://www.facebook.com/onccnews/
    2.《東網Money 18》facebook專頁：
    https://www.facebook.com/money18
    3. on.cc東網 YouTube頻道
    https://www.youtube.com/user/ontvnews/
    --------------------------
    銀行落雨收遮！點算好？
    持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。
    《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。
    只須一個電話，滿足您資金需要。
    ．物業一按二按．公居屋貸款
    ．業主私人貸款．中小企貸款
    查詢：2525 3535
    網址：https://bit.ly/2Xvlfys
    WhatsApp：https://wa.me/85293210040
    忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
    放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020