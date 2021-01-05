【產經直播】港股成交增有咩啟示？
2021年01月05日 16:29
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在港交所(00388)、騰訊(00700)和中國移動(00941)帶動下，港股周二(5日)先跌後升，高見27,690點，收市報27,649點，升177點，成交突破2,000億元。成交暢旺，對後市有咩啟示？
SaaS股最近表現亮麗，微盟(02013)近日重拾升勢，並連番破頂，短期可否再上望？
同屬SaaS股的新紐科技(09600)將於周三(6日)首掛，一手中籤16%，有貨勿心急出貨？無貨想追入吼邊個位？
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