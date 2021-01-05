疫下贏家！內地即食麵大廠「今麥郎」搶上市

內地傳媒報道，內地即食麵大廠今麥郎已啟動200億元人民幣(下同)上市計劃，若成功上市，統一企業排名老二的地位隨時被取代。

成立於1994年的今麥郎，曾與日本日清食品有合作，後來因理念不同而分道揚鑣。該公司2019年收入達218.5億元，直逼統一的220.2億元。

獨立市場研究公司英敏特的數據顯示，按即食麵銷售額計算，2018至2019年，康師傅在中國的市佔率從48.2%下降到46.6%，統一從17%下降到16.3%。今麥郎從14.1%上升到15.8%，白像從5.8%上升至7.5%；從銷售額看，佔比超過15%的即食麵企業僅有康師傅、統一和今麥郎，已出現「三雄鼎立」的格局。

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