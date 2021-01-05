股票沽了才說不除牌！紐交所被鬧爆

外國傳媒報道，美國紐約證券交易所(NYSE)4天內「朝令夕改」，讓華爾街感到錯愕，獨立分析師Travis Lundy批評，反映其「遲鈍無能」，美國財政部則是「領導能力薄弱」。

投資銀行Jefferies電信業研究主管李裕生則表示，這是他從事分析師工作以來，所見過美國股票市場「最古怪」(most bizarre)的事件，紐交所要中國電訊商退市的時候，他們就把持股拋售，並着手研究接下來可能會被下市的中企，但紐交所竟然急轉軚，讓投資者蒙受「雙重損失」。

雖然紐交所已決定暫時不將中國3大電訊商除牌，但目前外界完全不知道其究竟是「誤讀」了美國政府的行政命令，還是牽涉到更廣泛的地緣政治問題。由於中美關係持續緊張，普遍認為就算拜登上台一時也不會改變，是投資者揮之不去的風險之一。

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