當代置業去年合約銷售額422億元人民幣
2021年01月05日 16:32
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當代置業(01107)公布，2020年全年集團合約銷售額約422.11億元人民幣(下同)，其中物業合約銷售額約416.03億元，車位合約銷售額約608.09百萬元，物業合約銷售面積約406.90萬平方米，銷售均價每平方米約10,224元。
於2020年12月，集團合約銷售額約52.51億元，其中物業合約銷售額約51.2億元，車位合約銷售額約人民幣1.3億元，物業合約銷售面積約457,395平方米，銷售均價每平方米約11,195元。
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