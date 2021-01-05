中國經濟：內地支持村鎮銀行補充資本　處置不良貸

中國銀保監會發布《關於進一步推動村鎮銀行化解風險改革重組有關事項的通知》提出，支持主發起行向村鎮銀行補充資本以及協助處置不良貸款，適度有序推進村鎮銀行改革重組，支持引進合格戰略投資者幫助收購和增資，以及強化對主發起行的激勵約束等。

發布實施《通知》，對於推動村鎮銀行補充資本、深化改革、化解風險具有重要意義。一是在保持前期政策延續性的基礎上，完善和拓寬了村鎮銀行改革重組和風險處置政策措施，進一步加大風險處置力度。二是要求在不削弱縣域金融服務的基礎上，按照市場化、法治化原則，合理引導各類金融機構和非金融企業積極參與村鎮銀行改革重組，進一步拓展資本補充渠道。三是通過強化頂層制度設計，制定合理的監管激勵政策和監管約束措施，進一步壓實主發起行的風險處置牽頭責任。

中銀保監下一步會將督促屬地監管部門、村鎮銀行及主發起行切實落實好相關要求，着力推進風險處置和改革重組，引導村鎮銀行不斷增強風險抵禦能力，提升三農金融服務水平，實現持續健康發展。

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