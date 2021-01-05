藍天海岸兩房賣720萬 同類兩年半以來最貴

屯赤隧道開通，東涌樓二手交投持續向上。美聯方吉和表示，全區1月已錄至少23宗二手成交，按月多逾1倍，其中藍天海岸2座中層F室，實用面積495方呎，兩房間隔，向為收租物業，2018年中曾叫價800萬元放盤，上月租客退租遷出，原業主交出鎖匙方便安排睇樓，即獲外區上車客承接，成交價720萬元，呎價14,545元，屬同類型單位近兩年半以來新高。原業主持貨約6年多，帳面獲利270萬元，單位升值約60%。

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