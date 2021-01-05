華坊料粉嶺工業地樓面呎價最高5300元　屬市場上限

華坊諮詢評估資深董事梁沛泓表示，將於本周五(8日)截標的粉嶺安樂門街、安全街與安居街交界工業地，可建總樓面約21.68萬方呎，可作多種用途，包括工業、倉庫、相關用途營運辦公室、資訊科技及電訊業、汽車維修、測試及檢驗中心、媒體藝術工作室等。而中標發展商需興建提供122個車位的公眾停車場。

現時雲端服務的需求持續上升，對數據中心的需求日漸増加。可發展數據中心的用地比傳統工業及倉庫用途價值高。該行估計每方呎樓面地價約5,100至5,300元，折合估值最高約11.5億元，屬市場上限價。

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