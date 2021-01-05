【疫市神話】阿克曼沽空撈底雙贏　去年回報70%連續兩年破紀錄

有「小巴菲特」之稱的著名維權對沖基金經理阿克曼(Bill Ackman)，其領軍的Pershing Square資本管理公布，12月份錄得4.6%回報，令去年全年回報達70.2%，不但打破2019年的58%紀錄，亦連續兩年回報創高新高。

阿克曼去年投資表現神勇，主要是他在疫症衝擊市場前採取信貸對沖交易，3月份勁賺26億美元，相當於原有投資的100倍回報，平倉後再進行投資，押注受惠經濟復甦的股份，成功捕捉股市大反彈。

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