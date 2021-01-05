美團傳入股中國連鎖酒店集團「東呈國際集團」
2021年01月05日 17:49
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內媒報道指，美團(03690)將入股中國連鎖酒店集團「東呈國際集團」20%股權。美團對此不予評置。
報道提到，東呈國際集團估值約50億元人民幣。據官網資料，東呈國際集團成立於2006年，旗下共有12個大酒店品牌，目前已開業及籌建中的酒店數量逾2,000家，房間數超過16萬，分布於中國、馬來西亞、白俄羅斯、緬甸等200個城市，忠實會員超過2,000萬名。
報道引述消息指，華住集團(01179)及錦江兩大酒店集團也曾和東呈接洽，因為東呈的優勢也正好是這兩家的補充。
另外有消息稱，同程藝龍(00780)也於近期戰略投資了珀林酒店集團，投資金額上億量級，同程藝龍向內地媒體證實該說法。
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