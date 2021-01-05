傳沙鋼集團考慮出售Global Switch　估值逾800億元

外媒報道道，據知情人士透露，由中國沙鋼集團擁有、座落於倫敦的數據中心營運商Global Switch，正在探索包括出售公司在內的多個選項，估值料超過80億英鎊(約843億港元)。相關磋商仍處於初步階段，沙鋼也可能決定暫不出售。

報道指，Global Switch正在與顧問合作，以徵集潛在買家。2019年，Global Switch的香港上市計劃流產，同年8月沙鋼股份以18億英鎊，從英國億萬富豪兄弟David Reuben和Simon Reuben手中取得了24%的股份，沙鋼隨後成為了該公司的最大股東。

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