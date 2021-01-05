環亞推出30項物業　僅1項工廈單位拍賣前售出

環亞物業拍賣董事總經理區蘊聰表示，該行今日(5日)安排30項物業公開拍賣，最終只有1項於拍賣前售出，其餘29項均未能拍出。

售出單位為葵涌健全街萬利工業大廈地下低層29及30號工場，實用面積約395方呎，拍賣前以220萬元易手。而拍賣會場競投氣氛較激烈為柴灣雅麗閣地下單號車位，開價68萬元，每口競價2萬元，獲3至4組客出價，一度承價至84萬元，惟未達業主要求而收回。

他指出，今日出席人數僅約30人，較假期前少約一至兩成，睇樓氣氛同樣欠奉。

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