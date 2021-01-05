中國經濟：住建部等建物業服務企業紅黑名單制度

內地住建部等10個部門周二(5日)發布關於加強和改進住宅物業管理工作的通知，其中提到要鼓勵物業服務企業運用物聯網、雲計算、大數據、區塊鍊和人工智能等技術，建設智慧物業管理服務平台，提升物業智慧管理服務水平；鼓勵有條件的物業服務企業向養老、托幼、家政、健康、房屋經紀、快遞收發等領域延伸，探索「物業服務+生活服務」模式。

通知就融入基層社會治理體系、健全業主委員會治理結構、提升物業管理服務水平、推動發展生活服務業、規範維修資金使用和管理，及強化物業服務監督管理六方面提出要求，以加快發展物業服務業，推動物業服務向高品質和多樣化升級，滿足人民群眾不斷增長的美好居住生活需要。

據通知，在優化市場競爭環境環節，住建部在徵求街道意見的基礎上，建立物業服務企業紅黑名單制度，推動形成優勝劣汰的市場環境。對嚴重違法違規、情節惡劣的物業服務企業和直接責任人員，依法清出市場。整體通知自2020年12月25日生效。

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