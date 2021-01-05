【韋恩十大驚奇】標指冧20%後爆上　科企免拆骨？

投資大師韋恩按慣例發表年度「十大驚奇預測」，為未來一年可能發生的金融和政治事件作出預測。美股去年受疫情重創之後大翻身，年底更迭創新高，韋恩預期標指未來數月會急劇調整，之後重拾漲勢並闖上新高，又預料寬鬆政策會持續，經濟會展開史上最長擴張期，超越2010至2020年的周期，美元亦可望扭轉弱勢。以下列出各項預測：

●標指衝4500 小型股看俏

升市擴大，醫療和科技股以外的股份加入升市行列。不過，投資者追逐風險亦面對風險，預期標指上半年會出現近20%的調整，但今年稍後會上破4,500點大關，即較周一收市有逾21%上漲空間。周期性股份會跑贏防守性股份，小型股會跑贏大型股，K形股市復甦形勢會減退，同時大型科技股料跑輸。

●疫苗成功 經濟回復正常

5至10隻疫苗取得成功加上療法改善下，美國經濟可望於5月底的國殤日前回復一定程度的「正常」狀態，人們在登機、進入戲院、運動場及其他大型聚會時一般需要出示接種疫苗的證明；去年延期的奧運會將於7月份舉行，觀眾亦可入場觀賽。

●美經濟增6% 失業率回落

需求釋放令經濟自行產生增長動力，低迷的酒店和航空股表現轉強。財政和貨幣政策會維持史上最寬鬆的水平，美國全年名義國內生產總值（GDP）逾6%，失業率回落至5%。

●金價續揚 虛擬幣受追捧

聯儲局和財政部維持寬鬆政策，公開接納現代貨幣理論（MMT）。只要增長持續高於通脹，財赤不足為懼。由於通脹溫和，金價將上升，虛擬貨幣亦會得到更大推崇。

●10年期美債孳息升至2厘

經濟增長加速促使10年期美債孳息升至2厘，孳息曲線斜率增加，但通脹伴隨上升令實際利率維持接近零。為令樓市和汽車業保持強勢，聯儲局會延長買債計劃，以防長息上升打擊消費者和企業融資能力。

●美元扭轉弱勢 吸引力增

美元將扭勢，因後疫苗時代強勁的美國經濟和金融市場，吸引對歐美債務上升和增長較慢感到失望的投資者。

●油價上望65美元 吼能源板塊

經濟回復正常下，工業活動和運輸需求上升，紐約期油將升至每桶65美元，能源股將是今年表現最佳股份類別之一。

●A股勢帶動新興市場向上

候任美國總統拜登開始與中國重建具建設性的外交和貿易關係，A股將帶動新興市場向上。

●大型科企遭拆骨威脅減

美國司法部對Facebook等大型科企的態度軟化，雖會提出一些分拆業務的建議，亦會實施監察限制，但要求拆骨的主張失去支持，歐洲情況則不一樣。

●特朗普開頻道 再戰總統

即將卸任的總統特朗普開設自己的電視頻道，為2024年選舉鋪路。

現為私募基金黑石旗下顧問公司副主席的韋恩自1986年起發表「十大驚奇預測」，近年開始與該公司的首席投資策略師Joe Zidle一同發表預測，選擇準則是一般投資者覺得僅有三分之一機會發生，但他們覺得機會率超過一半的政經事件。他們還列出另外3項未納入十大的預測，包括網絡攻擊造成經濟影響，以及在特朗普游說下，化解北韓領導人金正恩引爆長程導彈的威脅。

回顧去年，他們對標指攀上3,500點，以及經濟增長令人失望，聯儲局將利率下調至1厘的預測，可謂準確，因疫情促使當局降至貼近零息，標指去年底攀至3,756點新高；不過，油價升至70美元以上、10年期美債孳息升向2.5厘，以及科技股跑輸的預測皆落空。

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