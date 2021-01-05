華爾街老手警告：美企疫後仍可能面臨沉重負債

外國傳媒報道，連「股神」巴菲特也敬重的橡樹資本聯席董事長馬克斯(Howard Marks)警告，在疫情過後，即使美國企業業務復甦順利，仍將面臨負債累累的沉重壓力，因無法確保未來能夠重返盈利狀態。就算最終成功轉虧為盈，仍可能陷入債務困境，難以還債。

數據提供商Refinitiv數據顯示，全球企業債務發行量已躍升至5.4萬億美元，創下歷史新高，較2019年高出1/5以上。此外，企業也藉由聯合貸款市場，額外借貸了3.5億美元。在許多企業的盈利能力下降的情形下，借貸狂潮推高了債務槓桿比率。

美國國會預算辦公室(CBO)曾表示，美國今年債務佔國內生產總值(GDP)比重將達到98%，2023年將達到107%，創歷史新高，並在2050年續升至195%，接近日本和希臘的債務比率。CBO表示，這些都增加了金融危機的風險，惟目前這些風險沒有反映在金融市場當中。

美國前財長薩默斯(Larry Summers)預測，包括喪生和健康損失在內的經濟損失，最終疫情將給美國帶來16萬億美元的損失，是2008年金融海嘯時期4倍，警告若聯邦政府的刺激措施失效，美國經濟將面臨嚴重危險。

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