300年最慘噩夢未完！英第3輪封鎖　經濟衰退更嚴重

外國傳媒報道，英國首相約翰遜宣布英國進入新一輪封鎖，且沒有明確的結束日期，英國經濟恐將陷入更為劇烈的雙底衰退，市場料第一季國內生產總值(GDP)仍可能萎縮4.5%，超過2020年最後一個季度1%的降幅。

經濟學家們表示，英國政府為了防止醫療系統因病例飆升而陷入癱瘓，於周一(4日)宣布的這些舉措幾乎肯定會令第一季經濟萎縮。在經濟遭遇3個世紀以來最嚴重的衰退後，復甦也將因此延遲，分析師們表示，2023年之前經濟都不太可能復甦。

研究指出，英國目前關閉學校意味着衝擊會比去年11月的封鎖重大地多。英國財政大臣Rishi Sunak也面臨更大的壓力，來進一步支持企業和工人。Institute of Economic Affairs表示，英國經濟每月或損失180億英鎊(約1,872億港元)，相當於GDP的18%。

安聯首席經濟學家Ludovic Subran表示，這很糟糕，英國是服務型經濟體，所以關停服務業影響重大，而且學校等對GDP也很關鍵，會影響父母能否正常工作。

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