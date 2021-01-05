5G iPhone需求勁　鴻海收入料創新高

市場對蘋果公司新5G設備的強勁需求，作為iPhone組裝商，台灣企業鴻海公布12月銷售額總額255億美元(約1,989億港元)。外媒推算得出，鴻海今季收入料創紀錄，達2萬億元台幣(約5,542億港元)。

鴻海的強勁業績表明，蘋果公司最新產品的需求可能已經超出預期。憑借5G iPhone的強勁表現，蘋果在2020年跑贏了其他科技巨頭，成為全球市值最大的公司。如要判斷消費者在2021年會不會願意用更高價格但更快的技術，5G iPhone是一個關鍵指標。

華爾街越來越看好蘋果公司前景，分析師預計，經濟復甦將推動對iPhone、Airpods等可穿戴設備和服務的需求甚至進一步增加。Wedbush分析師Daniel Ives稱，考慮到目前走勢，亞洲供應鏈檢查情況已經超越「牛市情景」假設，對未來幾個月的股價重大利好。

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