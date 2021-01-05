貨櫃運價飆漲　亞洲至北歐報價年升近3倍

受到貨櫃航運市場缺櫃、缺船以及塞港等因素衝擊，全球各航線運價不斷飆漲。隨著上海出口貨櫃SCFI綜合指數1年之內大漲1.9倍，市場傳出，有客戶受不了貨櫃航運價太貴，而決定暫緩下單，至少等過完中國農曆年為止，跨太平洋運費也有觸頂跡象。

外媒周一(4日)報導，去年底數據顯示，SCFI亞洲至北歐現貨航運費率按年增近3倍，至每20呎標準貨櫃報價4,091美元，連帶亞洲至地中海運費激增266%，至每20呎標準貨櫃報價4,286美元。

托運業界人士指，1月下旬亞洲至北歐航線的報價已索價每40呎櫃16,000美元。這種驚人報價已讓客人吃不消，因此運輸業表示，客戶已決定暫緩爭取貨櫃船空間，要等過完農曆新年再考慮，原因是客戶不願意負擔額外運輸成本，加上歐洲延長封城措施帶來不確定性，客戶擔心目前庫存過高。

值得一提的是，跨太平洋貨櫃航運費率，2020年最後一周略為回調，但部分航運公司仍宣布，今年每40呎櫃基本運價將調漲1,000美元。

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