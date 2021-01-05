京東旗下社區團購「京喜拼拼」已連接微信小程序
2021年01月05日 19:13
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內媒報道，京東集團(09618)旗下、據報由公司董事長劉強東親自「帶隊」的社區團購平台「京喜拼拼」，日前已連上騰訊控股(00700)微信小程序，首批開通城市有濟南、東莞、深圳、廣州、佛山、成都、南京和鄭州，商品類型包含生鮮食品、糧油、零食、日用百貨、美妝、個人清潔等多種商品。
該報道又指，「京喜拼拼」將靠京東供應鏈體系和微信小程序流量入口，為社區用戶提供次日送達指定自取點的服務。
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