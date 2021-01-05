新盤UPDATES：將軍澳特色戶銷情突出

多個大型新盤啟動銷售攻勢前，一手市場仍續錄承接，並集中各區大額特色戶，當中以將軍澳區同類單位銷情較突出，而新界東區亦有複式大宅以逾半億元樓價獲吸納。

●天晉IIIB複式戶成交呎價逾2.48萬元

●晉海連平台特色戶逾1518萬元獲承接

將軍澳區新盤交投暢旺。據一手銷售資訊網資料，新鴻基地產旗下日出康城晉海，剛售出第2A座55樓B室特色單位，實用面積787方呎，天台面積626方呎，以售價1,518.91萬元獲承接，呎價1.93萬元。

●峻源地下連花園特色戶5030萬元沽出

一手特色戶需求持續。據一手銷售資訊網資料，中信泰富旗下馬鞍山峻源，剛錄得2021年首宗交投，售出第1座地下及1樓複式A單位，實用面積2,529方呎，花園面積666方呎，成交價5,030萬元，呎價19,889元。

●MONACO料快登場 代理爭相吸客

發展商爭相加速推盤。會德豐地產旗下啟德MONACO，本周料將登場。中原透露，日前已接獲該項目的銷售委託，意味發展商部署已進入直路。旗下區內分行一直接獲客戶查詢，為了讓客戶進一步了解該盤優點及潛力，公司特意為分店重新包裝店面，全方位加強宣傳。

同時，香港置業亦於啟德港鐵站內設立樓盤專門店，捕捉市場商機，並於周二(1月5日)舉行啟用禮，獲會德豐地產常務董事黃光耀等出席主持儀式。

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