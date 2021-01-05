300年最慘噩夢未完！英餐飲業去年裁員近3萬　增1.6倍

外國傳媒報道，英國經濟去年經歷300年以來最慘，據英國零售研究中心(Centre for Retail Research)數據顯示，英國餐飲業已在去年損失約2.96萬個工作職位，裁員率按年大增1.63倍，包括高級餐廳、獨立餐飲企業和大型休閒餐飲連鎖店。

酒店業的倒閉數量也從2019年的922間增至去年的1,621間，按年約大增76%。相比之下，英國餐飲業2019年的裁員人數僅1.12萬人。

研究中心主任Joshua Bamfield表示，疫情加速了餐飲業的重大變革，在疫情前，英國餐飲業已於2014年至2017年快速增長、連鎖店數量大增，但卻伴隨開支過多、難以維持品質的問題，讓餐飲業早已面臨因過度擴張、競爭加劇，和消費者需求疲弱而需削減成本的危機。

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