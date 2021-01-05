全球債務風暴靠近！大型經濟體今年101萬億元債到期

外國傳媒報道，肩負創紀錄債務的全球大型經濟體，將面對金融危機時期留下的「遺產」：今年到期的13萬億美元(約101萬億港元)債務大單。

7大工業國(G7)及主要新興市場面臨着至少十年來最大規模的到期債券，許多國家為了走出經濟大蕭條以來最嚴重的衰退而舉債。數據顯示，與2020年相比，這些政府可能需要「發新債償舊債」的債務要多出51%。

數據顯示，美國的再融資需求最大，7.7萬億美元的債務將到期，其次是日本的2.9萬億美元。中國的到期債務從去年的3,450億美元增至5,770億美元。再看歐洲，意大利的到期債務最高，為4,330億美元，其次是法國，有3,480億美元。德國的到期債務為3,250億美元，去年為2,010億美元。

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