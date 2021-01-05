招商永隆觀塘分行員工確診　已暫停營業

招商永隆銀行表示，該行觀塘分行一名員工於今年1月2日確診新冠肺炎，有關分行已於同日起暫停營業，直至另行通知。另外，該行高鐵香港站分行亦已暫停營業，直至另行通知。

該名員工最後上班日期為2020年12月30日，工作期間均有佩戴口罩。該行表示，現時觀塘分行已進行深層清潔及消毒，而該分行其他員工已於同日進行病毒檢測，並取得陰性結果。目前，該分行所有員工已在家辦公及自我隔離，並將會進行二次病毒檢測。

此外，為配合防疫安排，該行所有營運分行已於2020年12月9日起更改營業時間為，星期一至五上午10時至下午4時，星期六上午9時至中午12時，而部分分行星期六不營業。

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