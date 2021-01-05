樓價UPDATES：何文田皓畋單位易手　罕有獲利

何文田皓畋罕有錄轉手獲利個案，該盤一個兩房日前以1,085萬元成交，單位4年升值約16%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●西營盤裕新大廈1座中層E室，實用面積約354方呎，原為兩房單位，後改為一房，去年11月開始放盤，原叫價785萬元，經議價後減價75萬元或約9.6%，至近日以710萬元沽出，實用呎價約20,056元，新買家為首置客。

●西區南里壹號低層2室，實用面積約244方呎，一房套間隔，放盤約一日，即以645萬元連租約沽出，較原叫價680萬元低35萬元或約5.1%，實用呎價約26,434元，原業主在2014年9月以約526.6萬元買入，持貨6年轉手帳面獲利約118.4萬元，單位升值約22%。

●西半山俊傑花園高層C室，實用面積781方呎，套三房間隔及多用途房，享海景，剛以2,000萬元易手，實用呎價25,608元，新買家屬用家，原業主於1996年4月以736萬元買入，持貨近25年帳面獲利1,264萬元，單位升值172%。

●西半山康苑低層B室，實用面積2,780方呎，套四房間隔，以5,700萬元將單位易手，實用呎價20,504元，原業主於2011年6月以3,700萬元買入單位，持貨9年多，帳面獲利2,000萬元，單位升值約54%。

●北角富雅花園金桂閣高層B室，實用面積485方呎，「大兩房」間隔，以736萬元易手，實用呎價15,175元，單位仍有租約，新買家於無睇樓情況下入市，原業主於2007年9月以226萬元買入，持貨13年帳面獲利510萬元，單位升值約226%。

●鰂魚涌太古城興安閣高層E室，實用面積約506方呎，兩房間隔，叫價約1,040萬元，議價後終以1,000萬元易手，實用呎價約19,763元，新買家為外區用家，入市作換樓之用，原業主於2009年12月以約465萬元購入，是次轉售帳面獲利約535萬元，屋苑1月暫錄7宗買賣。

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九龍區

●何文田皓畋1座低層F室，實用面積570方呎，兩房間隔，日前與新買家議價後，以1,085萬元成交，實用呎價19,035元，新買家入市自用，原業主於2016年以932萬元購入，是次轉手帳面獲利153萬元離場，單位4年升值約16%。

●何文田賀賢居低層C室，實用面積537方呎，兩房間隔，獲買家以928萬元購入，實用呎價約17,281元，新買家為外區客，一睇即決定購入。

●長沙灣曉盈低層B室，實用面積296方呎，一房間隔，以535萬成交，實用呎價18,074元，新買家為外區客，一直有意入市市區物業，睇樓一段時間終鎖定目標，購入上址作新居之用，原業主則於2014年9月以447.2萬元買入，持貨逾6年易手帳面獲利87.8萬元，單位升值近20%。

●尖沙咀凱譽低層H室，實用面積435方呎，兩房間隔，獲租客以20,000元租入，實用呎租約46元，租客為外區外籍客人。

●牛頭角淘大花園E座低層2室，實用面積390方呎，兩房間隔，吸引外區用家承接，成交價586萬元，單位原先放盤叫價596萬元，為吸引客戶降價10萬元，減幅1.7%，實用呎價約15,026元。

●牛頭角得寶花園B座中層3室，原則一房改開放式間隔，實用面積約282方呎，以475萬元放盤1個月後，獲外區客接洽，議價後減價10萬元，以約465萬元成交，實用呎價約16,489元，原業主於2017年11月以約415萬元購入，持貨滿三年後即轉手，帳面賺約50萬元，物業升值約12%。

●藍田居屋康華苑C座高層5室，望維港煙花海景，兩房間隔，實用面積約380方呎，於已補價自由市場以550萬元放盤1星期後，獲區內客接洽，議價後減價20萬元，以約530萬元成交，實用呎價約13,947元，新買家為分支家庭客，睇樓1次即入市自用。

●藍田居屋康栢苑C座低層10室，實用面積401方呎，兩房間隔，已補價自由市場最初開價515萬元，議價後以483萬元易手，實用呎價12,045元，新買家為分支家庭客，為方便照顧家人，決定於區內置業，原業主於2017年6月以400萬元購入上址。

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新界區

●馬鞍山新港城E座頂層單位，實用面積363方呎，兩房兩廳間隔，原先叫價660萬元，經議價後微減12萬，或逾1.8%，最終獲買家以648萬元承接，實用呎價17,851元，原業主於2010年11月以266萬元購入上述單位，持貨逾10年至今沽售帳面獲利382萬元，單位期內升值逾1.4倍。

●馬鞍山迎濤灣1座中層D室，實用面積506方呎，兩房間隔，望山景，原先開價700萬元，放盤3個月，經議價減12萬元，減幅逾1.7%至688萬元成交，實用呎價13,597元，原業主於2014年9月購入上址，當時作價450萬元，持貨6年多至今轉售，帳面獲利238萬元，單位期內升值約53%。

●沙田第一城1月暫錄約8宗買賣，剛錄得9座高層G室，實用面積327方呎，兩房間隔，議價後以568萬元易手，實用呎價17,370元，原業主則於2012年以268萬元購入單位，持貨9年，是次沽出單位帳面獲利300萬元，單位升值約112%。

●大埔天鑽8座中層C室，實用面積509方呎，兩房間隔，議價後以16,000元租出，實用呎租31.4元，業主於2019年以683萬元購入單位，是次租出單位可享約2.8厘租金回報。

●大埔新峰花園28座頂層單位，實用面積547方呎，兩房間隔，連天台約479方呎，放盤1星期，當時叫價760萬元，其後累減37萬元，減幅約5%，成功獲用家以723萬元承接，實用呎價13,218元，原業主於2016年7月以523萬元購入，持貨4年多至今轉售，帳面獲利200萬元，期內升值約38%。

●粉嶺御庭軒6座中高層F室，實用面積約509方呎，三房間隔，望山景，日前以約720萬元沽出，實用呎價約14,145元，原業主於2016年5月以約500萬元購入，持貨約4年，現轉手帳面獲利約220萬元，物業升值約44%，屋苑現時約有18個單位放售，入場費由530萬元起。

●粉嶺碧湖花園3座高層H室，實用面積400方呎，兩房間隔，單位原先一直放租，近日業主收回放賣，開價約550萬元，吸引3組客人同時洽購，最終議價後以530萬元獲承接，實用呎價13,250元，原業主於2014年以295萬元購入，持貨約6年沽出帳面獲利約235萬元，單位升值約80%。

●元朗新元朗中心5座低層E室，實用面積約870方呎，套三房連士多房間隔，叫價1,000萬元放售，經議價後減價17萬元或約2%，最後以983萬元成交，實用呎價約11,299元，原業主於1996年12月以394.8萬元購入，持貨24年帳面獲利約588.2萬元，物業升值約1.5倍。

●元朗逸翠軒3座中層B室，套三房間隔，實用面積約577方呎，早前叫價約638萬元放售，連雙車位，屬屋苑最低叫價盤源，吸引同區家庭客洽商承接，睇樓1次火速決定入市，議價後最終以603萬元成交，實用呎價約10,451元。

●屯門市廣場2座中層G室，實用面積327方呎，兩房間隔，叫價500萬元，經議價後，以473萬元沽出，實用呎價14,465元，新買家為上車客，在屯門、元朗及天水圍睇樓後入市，原業主於2017年8月以430萬元買入，持貨3年多，現轉手帳面獲利43萬元，單位升值10%。

●屯門盈豐園1座高層B室，實用面積390方呎，兩房一廳間隔，新買家為區內客，鍾情該屋苑屬區內私人物業，加上原業主有意換樓，希望於短時間內完成一買一賣的交易，因此累減15萬至475萬元轉手，實用呎價12,179元。

●屯門居屋兆康苑I座高層7室，實用面積449方呎，兩房兩廳間隔，區內首置客為鄰近家人，方便照應，決定於已補價自由市場以468萬元購入上址自用，實用呎價10,423元。

●葵涌月海灣2座高層C室，實用面積約412方呎，兩房間隔，去年9月放盤，原業主開價720萬元，至近日以650萬元沽出，累減70萬元或約9.7%，實用呎價約15,777元，原業主於2003年8月以約156.8萬元購入，持貨17年帳面獲利約493.2萬元，升值約3.1倍，新買家為區內上車客，睇樓約大半年，早前曾錯失機會，見同類型單位很少放盤，便決定大幅議價，最終購入單位。

●荃灣海濱花園7座低層E室，實用面積422方呎，兩房間隔，叫價600萬元，議價後以565萬元易手，減幅約6%，實用呎價13,389元，新買家為外區上車客，買樓準備結婚，見近期樓市有回暖之勢，遂加快入市。

●馬灣珀麗灣4日錄4宗買賣，包括珀麗灣18座低層D室，實用面積611方呎，三房間隔，享小部分海景，早於2019年底以750萬元連租約放盤，去年10月單位交吉，降價至710萬元，新近經議價後，最終以679萬元沽出，實用呎價11,113元，新買家為上車客，睇樓多月，見近期市況回暖，遂加快入市。

●東涌東堤灣畔上月錄得8宗成交，本月暫錄得2宗，其中8座低層H室，實用面積868方呎，套三房連儲物套房間隔，開價950萬元，議價後以938萬元賣出，實用呎價10,806元，新買家為換樓客，在區內睇樓3次，迅速覓得上述單位隨即承接。

●東涌藍天海岸5座低層C室，套三房連儲物室間隔，實用面積約874方呎，叫價約970萬元放盤，新近獲同區客洽商承接，同屋苑租客對區內環境熟悉，無睇樓情況下即決定承接，議價後以950萬元成交，實用呎價約10,870元。

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