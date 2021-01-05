【悲情樓市】業主趕移民　荃德低市價7%易手　栢慧兩房賣590萬

近日二手市場交投氣氛稍為向上，但樓價卻繼續「尋底」，各區湧現平價成交。荃灣上車盤荃德花園兩房單位，原業主因移民而劈價出貨，終僅售425萬元，低市價約7%。天水圍栢慧豪園亦有兩房戶以590萬元獲承接，較市價低約3%。

中原楊琦睿稱，上述荃德花園A座低層H室，實用面積306方呎，原業主計劃移居外地，最近以稍低於市價的445萬元放售單位，迅即吸引一名上車客睇樓並即場洽購，經議價後獲再減20萬元成交，呎價13,889元。據了解，同類型單位2019年曾售475萬元。

屯赤隧道通車，刺激新界西交投步伐。該行馬斯力指，受惠於新基建落成，天水圍近日睇樓量急升30%，栢慧豪園本月5日錄得4宗買賣，已超越上月全月的3宗。其中6座高層A室，實用面積494方呎，叫價620萬元，原業主已購入新樓，故累減30萬元沽貨，呎價11,943元。他又認為，政府若取消額外印花稅，可增加二手市場流轉情況。

近期東涌二手市同樣熱鬧，有投資者趁機出貨，反而錄理想價成交。美聯方吉和表示，本月全區已有至少23宗二手買賣，按月多逾一倍。其中藍天海岸2座中層F室兩房戶，實用面積495方呎，向為收租物業，2018年中叫價800萬元，上月租客退租遷出，原業主交出鎖匙安排睇樓，即獲外區上車客承接，成交價720萬元，呎價14,545元，屬同類型單位近兩年半以來高位。單位約6年多帳面升值270萬元。

其他地區樓價跌勢顯著。利嘉閣黃嘉仁表示，將軍澳SAVANNAH第5座一個特色戶，實用面積約690方呎，套三房設計，另連約89方呎平台，曾於2019年7月開價1,180萬元放售，近日以1,123.65萬元易手，屬近一年項目三房戶次低，呎價約16,285元。

鴨脷洲海怡半島另類單位低市價約30%沽。市場消息透露，該盤27座一個曾發生事故兩房單位，實用面積516方呎，日前獲用家以617萬元承接，呎價僅約11,957元。據了解，同類間隔單位近日市場做價普遍達870萬至880萬元水平。香港置業鄧惠豪稱，同屋苑8座低層三房單位以1,270萬元轉手，呎價17,185元。

●太古城暫錄至少7刁 兩房戶千萬元成交

踏入2021年不足一周，部分大型屋苑買賣交投不俗，本月截至周二，鰂魚涌太古城暫錄至少7宗成交，當中有兩房單位以1,000萬元易手。

美聯錢敏義透露，該項目興安閣高層E室，實用面積約506方呎，原業主叫價約1,040萬元，議價後減價約40萬元或約3.8%賣出，買家為外區換樓用家。單位原業主於2009年12月以約465萬元購入物業，是次轉售帳面獲利約535萬元，物業升值近1.2倍。

新界區上車屋苑沙田第一城錄劈價成交。世紀21奇豐楊麗娟表示，該盤20座低層E室三房戶，實用面積約451方呎，望園景。單位放盤兩個月，原先叫價720萬元，減價約95萬元或約13%，以625萬元承接，呎價約13,858元。

據了解，原業主於2010年2月購入上址，當時作價233萬元，持貨近11年至今轉售，帳面獲利392萬元離場，單位期內升值約1.7倍。

東九龍多個項目均錄得買賣個案。利嘉閣萬達人表稱，茶果嶺麗港城4座中層D室三房單位，實用面積約687方呎，叫價980萬元放盤約一個月，經議價後減價25萬元，以955萬元轉手，呎價約13,901元。該屋苑現時約有160個放盤，入場價由700萬元起。

美聯黃遠基則指，牛頭角淘大花園本月暫錄約3宗買賣，包括淘大花園E座低層2室兩房戶，原叫價596萬元，降價10萬元後以586萬元賣出，呎價約15,026元。

●維港頌持貨3年帳蝕424萬

豪宅市場再錄蝕讓個案。北角維港頌中高層單位，新近以5,000萬元易手，呎價37,965元，據悉，原業主持貨3年多，是次轉售帳面虧蝕424.4萬元，期內物業貶值約7.8%。

中原陳家鴻透露，上述單位為第7座中高層B室，實用面積1,317方呎，原本開價5,300萬元放售，終減價逾5.6%沽出。資料顯示，原業主於2017年4月以5,424.4萬元購入單位。有資料顯示，將軍澳帝景灣3座一個特色戶以3,520萬元登記售出，約5年多帳面亦貶值逾140多萬元。

該行陳楚婷亦稱，西半山康苑低層B室，實用面積2,780方呎，屬四房套間隔，景觀開揚，以5,700萬元售出，呎價20,504元。原業主於2011年6月以3,700萬元買入單位，持貨9年多，帳面獲利2,000萬元，單位升值54%。

同區俊傑花園有持貨逾20年業主沽貨。中原盧宏基透露，單位為高層C室海景戶，實用面積781方呎，間隔三房套連多用途房，成交價2,000萬元，呎價25,608元。原業主於1996年以736萬元入市，現帳賺約1,264萬元，期內升值逾1.7倍。

新盤市場續錄大額成交。據一手銷售資訊網資料，中信泰富的馬鞍山峻源錄今年首宗交投，售出第1座地下及1樓複式A單位，實用面積2,529方呎，花園面積666方呎，成交價5,030萬元，呎價19,889元。

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