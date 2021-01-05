真正搖錢樹：客廳種植物　一塊葉叫價12萬

在家工作的極致！30歲的英國室內園藝創作者勒布里頓(Tony Le-Britton)日前將家中客廳改造成溫室，栽培全球稀有品種植物，包括一片葉子市價高達12,000英鎊(約合12.4萬港元)的一株植物。

外媒報導，勒布里頓種植的植物中，有一個是曾被認定是已滅絕的植物——雜色姬龜背芋(Rhaphidophora Tetrasperma Variegata)。他靠着販售珍稀品種植物，已賺取數萬英鎊。勒布里頓透露，目前已經收到3個預購葉子的訂單，每片葉子的售價為12,000英鎊，而且還有很多客戶連絡他，「就好像種了一棵搖錢樹一樣。」

勒布里頓還種植一度絕迹的秋海棠(Begonia Chlorosticta)，以及植物史上無紀錄的玻利維亞龜背芋屬(Monastera sp Bolivia)，是他從奧地利一位植物收藏家手中取得，「從一小段莖培育到大。」他也擁有自己的品牌Not Another Jungle。

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