【深度解構】糧價開年續漲 今年輪到食品股當旺？
2021年01月05日 21:48
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（中新社圖片）
肉類及奶類股周二(5日)普遍上揚，藍籌豬肉股萬洲國際(00288)漲6.69%至7.17港元，升至近4個月高位，今年首兩個交易日累漲10.3%；蒙牛乳業(02319)股價更首度突破50元大關，收市漲7.32%，報51.3元，創歷史新高。分析認為，即使生豬產量有望逐步回復，短期內食品價格仍會被多重因素大幅推高，而投資者亦可趁年初配置一些食品股作為投資組合。
內媒報道，內地生豬價格在部分地區重返每公斤35元人民幣以上高位(去年均價33.97元人民幣已是新高)，養豬大省山東的價格更是已連續5周反彈。內地豬肉股龍頭牧原股份(002714.SZ)，以及萬洲旗下深圳上市的雙匯發展(000895.SZ)周二俱漲停板。
首創證券發表報告表示，豬肉股盈利最強周期已過，可是成本上行將成為常態，事關玉米和豆粕持續漲價對於下游飼料的壓力正「逐級傳導」。
鑑於養豬行業盈利尚高，該行認為，可望帶動今年生豬產能回升，能繁母豬存欄量可望提前恢復至2017年正常水平，如疫情可控，仔豬供應量在2021年第三季度末或將恢復至正常年份水平，預料今年豬價將處於每公斤20至35元人民幣區間，但要留意飼料價格持續上漲、非洲豬瘟、新冠肺炎和勞動力成本上升等的影響。
光大期貨則指出，隨着適應性強及產子多的二元母豬佔比提升，預計2021年生豬產能恢復進度將加快，豬價於春節過後大概率會回落，問題是豬瘟疫情防控成本及飼料成本增加等都起支撐作用，因此豬價跌極有限。
另一方面，內地奶品亦證實加價，乳業股亦被看好。太平洋證券發表報告，指每公斤生鮮乳價已從去年7月初的3.59元人民幣上升至12月初的4.09元人民幣，漲幅13.93%，超乎市場預期。
該行預計奶價今年仍會保持上升趨勢。其中白奶類產品需求仍在增加，而受疫情影響，海外引種補欄(配種牛)的難度增加，並且牛隻的引進成本上漲幅度巨大，導致擴產周期及節奏受影響。
艾德證券期貨聯席董事陳政深表示，內地食品在冬天產量少但需求多，均利好行業發展。加上不少基金都在年頭配置內需及食品股的投資組合，散戶投資者宜趕搭順風車。他看好龍頭股蒙牛和中糧家佳康(01610)。中糧家佳康亦漲3.1%。
【美農產品期貨價格逾6年高】
全球糧價在新一年未見回落！大豆、玉米和小麥期貨今年首個交易日在美國芝加哥期貨交易所取得「開門紅」，價格升至6年新高，主因是美元疲弱、需求向好，以及乾旱天氣威脅南美產量。大豆期貨繼上周相隔6年多以來首次突破每蒲式耳13美元大關後，進一步上漲至每蒲式耳13.495美元；玉米期貨價格更連升15個交易日，是60年有紀錄以來最長升浪；小麥價格亦升至2014年12月以來最高。
綜合媒體報道，儘管阿根廷的大豆工人結束罷工，或多或少緩解了一些供應擔憂，但這個全球最大的大豆產品出口國降雨量稀少，令人擔憂產量前景，加上該國已暫停了玉米出口許可，以確保國內有足夠飼料供應。氣象預報機構Maxar表示，阿根廷幾個地區的乾旱狀況本周將繼續；另一大豆生產國巴西某些地區的乾旱也將加重。
德國商業銀行分析師Michaela Helbing-Kuhl稱，雖然新年伊始，但市場仍對南美失收感憂慮，加上中國需求強勁，正再次推高大豆和玉米價格。
在截至去年12月24日當周，美元疲弱幫助美國農產品出口大大超過分析師預期，多數大豆銷往中國，以滿足生豬養殖業的飼料需求。另外，在巴黎的泛歐交易所，油菜籽期貨升至近4年高位，製麵粉的小麥價格達到2018年8月以來最高。
【鍾睒睒身家多過巴菲特】
提到食品股，做「農夫」確實有「錢」途！農夫山泉(09633)股價周二曾再飆8.25%，觸及65.6元的紀錄盤中新高，帶挈現年66歲的董事長鍾睒睒身家水漲船高，以逾910億美元(逾7,098億港元)超越「股神」巴菲特的864億美元，躋身全球富豪榜第6位。
該公司去年9月上市，招股價21.5元，首日掛牌收市報33.1元，升53.95%，隨後節節上升，如今已累升兩倍，令鍾睒睒不但榮膺中國首富，上周四更超越了印度首富安巴尼(Mukesh Ambani)，躍居亞洲新首富，堪稱史上財富累積速度最快的富翁之一。
農夫山泉是內地包裝飲用水及飲料龍頭企業，去年在中國包裝飲用水市場連續8年位居榜首，在茶、功能性飲料及果汁市場中排名第3。花旗日前表示，該公司已坐穩包裝水市場壟斷地位，並擁有充足現金流，有利股價向上。內地券商更認為，在中美貿易戰氛圍下，食品飲料等企業不用靠「貿易發財」，受害較輕，成為投資者心目中的抗跌股，造就了高估值。
相比之下，被內地重點打壓的科技巨企猶如明日黃花。阿里巴巴(09988)創辦人馬雲去年於《福布斯》中國富豪榜排名已由冠軍跌落第3位，身家縮至591億美元(約4,609億港元)；而騰訊控股(00700)創辦人馬化騰則由第2位跌落第4位，財富554億美元(約4,321億港元)。
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