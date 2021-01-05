【深度解構】糧價開年續漲　今年輪到食品股當旺？

首創證券發表報告表示，豬肉股盈利最強周期已過，可是成本上行將成為常態，事關玉米和豆粕持續漲價對於下游飼料的壓力正「逐級傳導」。

鑑於養豬行業盈利尚高，該行認為，可望帶動今年生豬產能回升，能繁母豬存欄量可望提前恢復至2017年正常水平，如疫情可控，仔豬供應量在2021年第三季度末或將恢復至正常年份水平，預料今年豬價將處於每公斤20至35元人民幣區間，但要留意飼料價格持續上漲、非洲豬瘟、新冠肺炎和勞動力成本上升等的影響。

光大期貨則指出，隨着適應性強及產子多的二元母豬佔比提升，預計2021年生豬產能恢復進度將加快，豬價於春節過後大概率會回落，問題是豬瘟疫情防控成本及飼料成本增加等都起支撐作用，因此豬價跌極有限。

另一方面，內地奶品亦證實加價，乳業股亦被看好。太平洋證券發表報告，指每公斤生鮮乳價已從去年7月初的3.59元人民幣上升至12月初的4.09元人民幣，漲幅13.93%，超乎市場預期。

該行預計奶價今年仍會保持上升趨勢。其中白奶類產品需求仍在增加，而受疫情影響，海外引種補欄(配種牛)的難度增加，並且牛隻的引進成本上漲幅度巨大，導致擴產周期及節奏受影響。

【美農產品期貨價格逾6年高】

全球糧價在新一年未見回落！大豆、玉米和小麥期貨今年首個交易日在美國芝加哥期貨交易所取得「開門紅」，價格升至6年新高，主因是美元疲弱、需求向好，以及乾旱天氣威脅南美產量。大豆期貨繼上周相隔6年多以來首次突破每蒲式耳13美元大關後，進一步上漲至每蒲式耳13.495美元；玉米期貨價格更連升15個交易日，是60年有紀錄以來最長升浪；小麥價格亦升至2014年12月以來最高。

綜合媒體報道，儘管阿根廷的大豆工人結束罷工，或多或少緩解了一些供應擔憂，但這個全球最大的大豆產品出口國降雨量稀少，令人擔憂產量前景，加上該國已暫停了玉米出口許可，以確保國內有足夠飼料供應。氣象預報機構Maxar表示，阿根廷幾個地區的乾旱狀況本周將繼續；另一大豆生產國巴西某些地區的乾旱也將加重。

德國商業銀行分析師Michaela Helbing-Kuhl稱，雖然新年伊始，但市場仍對南美失收感憂慮，加上中國需求強勁，正再次推高大豆和玉米價格。

在截至去年12月24日當周，美元疲弱幫助美國農產品出口大大超過分析師預期，多數大豆銷往中國，以滿足生豬養殖業的飼料需求。另外，在巴黎的泛歐交易所，油菜籽期貨升至近4年高位，製麵粉的小麥價格達到2018年8月以來最高。

【鍾睒睒身家多過巴菲特】

該公司去年9月上市，招股價21.5元，首日掛牌收市報33.1元，升53.95%，隨後節節上升，如今已累升兩倍，令鍾睒睒不但榮膺中國首富，上周四更超越了印度首富安巴尼(Mukesh Ambani)，躍居亞洲新首富，堪稱史上財富累積速度最快的富翁之一。

農夫山泉是內地包裝飲用水及飲料龍頭企業，去年在中國包裝飲用水市場連續8年位居榜首，在茶、功能性飲料及果汁市場中排名第3。花旗日前表示，該公司已坐穩包裝水市場壟斷地位，並擁有充足現金流，有利股價向上。內地券商更認為，在中美貿易戰氛圍下，食品飲料等企業不用靠「貿易發財」，受害較輕，成為投資者心目中的抗跌股，造就了高估值。

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