普拉達去年錄得正數EBIT

2020年下半年，儘管受到持續店舖關閉(佔平均9%店舖網絡)影響，但銷售逐漸復甦，最終在12月份的零售銷售全面恢復到2019年水平。

2020年下半年，新冠肺炎大流行對零售渠道的影響收窄至平均-6%(按固定匯率)。歐洲及日本因旅客流量不足而受到影響，而美洲、中東、俄羅斯以及最重要的是亞太地區則錄得良好表現，特別是中國，錄得52%增長。

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